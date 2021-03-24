Кемерово, , 06:39 — REGNUM В Кемеровской области вакцинацию от коронавируса первым и вторым компонентами препарата «Спутник V» прошли около 4 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

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«В первую очередь вакцина от COVID-19 была поставлена медицинским сотрудникам, военнослужащим, несущим боевое дежурство, командному составу и участникам парада Победы Юргинского гарнизона, которые пройдут в составе пеших и механизированных колонн по главной площади Новосибирска», — уточнили в ЦВО.

Отмечается, что прививка поставлена военнослужащим добровольно с их письменного согласия.

В настоящее время более 60% личного состава соединений и воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных в сибирском регионе, привились от коронавирусной инфекции.