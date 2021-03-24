Оренбург, , 06:38 — REGNUM В Оренбурге с 24 марта на площади им. В.И. Ленина начнут возводить трибуны ко Дню Победы. Они рассчитаны на 3,5 тыс. зрителей, сообщает пресс-служба мэрии.

«Для жителей и гостей нашего города будут установлены уникальные трибуны — крытые и быстровозводимые. Первая генеральная репетиция парада на площади состоится 28 апреля. Сейчас важно застроить площадь инфраструктурой таким образом, чтобы наши военные смогли здесь развернуться, правильно представить синхронизированную колонну и личный состав», — сказал заместитель главы города — руководитель аппарата администрации Дмитрий Бевз.

Для проведения парада планируется создать большую арену, которая будет включать в себя четыре сектора трибун в виде трех основных направляющих. Большая работа будет проведена по декорированию противоположной стороны площади, начиная от центральной трибуны, которая располагается около Оренбургского областного Дворца творчества детей и молодежи имени В.П. Поляничко. Там будет выстроено 100 метров ветроустойчивых декораций высотой восемь метров и установлена большая сцена. На площадь для начала работ уже прибыли порядка 15 фур с металлоконструкциями.

Напомним, в Оренбурге власти пообещали организовать масштабный и зрелищный праздник в честь Дня Победы. На вопрос о затратах на праздник глава города Владимир Ильиных заявил: «Гуляем на все деньги». Эта фраза вызвала большой резонанс и активное обсуждение в соцсетях.

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