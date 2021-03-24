Ульяновск, , 06:38 — REGNUM В Ульяновской области число проведённых лабораторных исследования на коронавирус превысило 760 тысяч. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По данным ведомства на вечер 23 марта, за последние сутки в области предварительно официально выявлено 99 случаев заражения SARS-CoV-2, всего с начала пандемии — 50 122.

В настоящее время под наблюдением находятся 8462 человека. По информации ведомства, с начала пандемии в регионе провели 760 826 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 726 642 человека.

Отметим, что в Ульяновской области стартует профилактический проект для студентов «Здоровый выбор», его цель — «формирование мотивации к здоровому образу». Проект предполагает проведение интерактивных лекций по профилактике неинфекционных, а также социально значимых заболеваний ведущими медицинскими специалистами нашего региона.