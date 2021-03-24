Улан-Удэ, , 06:44 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, а общее число подтверждённых случаев заражения достигло 35 6670. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба регионального оперативного штаба.

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На столицу Бурятии Улан-Удэ приходятся 18 915 случаев заражения (54% от общего числа по региону).

За сутки в Бурятии скончались три пациента с COVID-19 (всего умерли 767 человек с тяжёлой сопутствующей патологией). Проходит лечение в стационарах республики 561 больной. На амбулаторном лечении находятся 498 человек. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 33 844 (+145) человека.

В реанимации остаётся 71 пациент в тяжёлом состоянии (43 — старше 65 лет). В том числе 32 — подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (16 — старше 65 лет). Занятость коечного фонда составляет 68,7% — из 817 перепрофилированных коек занято 561.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии за минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось ещё у 63 человек.

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