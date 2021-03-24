Посёлок городского типа Южно-Курильск, Сахалинская область, , 06:31 — REGNUM Автомобиль загорелся в Южно-Курильске в ночь на 24 марта, сообщает пресс-служба управления МЧС России по Сахалинской области.

Сообщается, что пожар произошел у дома № 17 по улице Нагорной. Спасатели прибыли к месту происшествия спустя три минуты после поступления сигнала о возгорании. К этому времени огнем была объята площадь 7 квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было. Причины возгорания автомобиля выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта рейсовый автобус загорелся в Мурманске. В результате возгорания пострадал водитель транспортного средства.