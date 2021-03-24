Кемерово, , 06:30 — REGNUM В Кемеровской области начали подрывать лёд на затороопасных участках рек. По оценкам спасателей, паводковая обстановка в этом году может быть напряжённой. Температура воздуха в апреле ожидается на 2−3 градуса выше средних показателей, при этом толщина снега на севере Кузбасса превышает норму на 20−30 см, на юге — на 40 см.

По словам начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Константина Стефанского, в зону подтопления попадают 67 населённых пунктов, 38 из них могут быть отрезаны водой.

«Также в зону подтопления попадают 40 автодорог, четыре моста и 29 социально значимых объектов. На проведение противопаводковых мероприятий из регионального бюджета выделено 7,8 миллиона рублей», — уточнил он.

Муниципалитеты начали профилактические работы на затороопасных участках рек Кондома, Кия, Мрассу и Томь. Уже распилено 3 км льда, проведено чернение. Из 48 ледовых переправ закрыты 14, остальные ликвидируют до 1 апреля.

На территории региона подготовлены 363 пункта временного размещения для населения и домашнего скота — на случай резкого подъёма воды. В эвакуации могут быть задействованы более 13 тысяч специалистов службы спасения, более трех тысяч единиц техники и 200 единиц плавсредств. Организованы 52 гидропоста.