Чебоксары, , 06:29 — REGNUM В Чувашии в прошлом году значительно вырос спрос на кредиты: кредитование жителей выросло на 14,3%, юрлиц — на 13,3%. Об этом ИА REGNUM в пресс-службе Национального банка Чувашской Республики.

В 2020 году в Чувашии заёмщики взяли в банках кредитов на сумму 194,7 млрд рублей, что на 13,9% больше уровня 2019 года. В том числе кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло на 13,3%, граждан — на 14,3%.

Банкиры обращают особое внимание на то, что за год объём выданных кредитов крупному бизнесу возрос на 16%, малым и средним предприятиям — на 10%. Наибольший рост кредитования отмечен в торговле, строительстве, электроэнергетике, производстве и распределении газа и воды. В секторе розничного кредитования драйвером роста выступили ипотечные кредиты, объем которых нарастили в 1,5 раза.

За год общий объём кредитных долгов граждан и предприятий вырос на 11,3% и достиг на начало 2021 года 207,2 млрд рублей. В том числе кредитный портфель бизнеса увеличился на 4,9% и составил 57,7 млрд рублей, розничного кредитования — на 14,1%, до 149,5 млрд рублей.

В целом объём средств, размещенных в банках Чувашии, увеличился за год на 15,4% и достиг 213,3 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Чувашии Банк России выявил шесть нелегальных участников на финансовом рынке, так называемых «чёрных» кредиторов: для привлечения клиентов они рассылали предложения по электронной почте, в мессенджерах и социальных сетях. Информация о фактах незаконной деятельности передана в правоохранительные и надзорные органы.

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Напомним, в Чувашии в прошлом году в 5,4 раза вырос объём средств на счетах эскроу и достиг 13,7 млрд рублей. По данному показателю республика занимает четвёртое место в Поволжье.

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