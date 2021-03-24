Пермь, , 06:29 — REGNUM В Перми на скамье подсудимых оказалась группа подростков. Они признаны виновными в совершении 20 преступлений, сообщает СУ СКР по региону.

Восьми несовершеннолетним фигурантам уголовного дела в зависимости от роли каждого инкриминировали групповые кражи с незаконным проникновением в помещении с причинением значительного ущерба; кражи с незаконным проникновением в жилище; грабеж; групповой разбой с использованием предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Установлено, что в 2018—2019 годах 16-летние жители Перми, действуя как единолично, так и группами, совершили 15 краж личного имущества граждан и организаций, три разбойных нападения, один грабеж и один угон автотранспорта на территории пяти районов города. Подростки похищали велосипеды, оставленные жильцами домов в подъездах, похитили аккумулятор из автомобиля жителя Мотовилихинского района и продавали похищенное.

Из строящегося дома похитили имущество на сумму более 40 тыс. рублей. Ночью проникали в магазин косметики и бытовой химии и совершали хищение имущества, в другом магазине совершено открытое хищение товаров. Подростки угнали автомобиль, припаркованный возле многоквартирного дома.

Один подросток ограбил свою бабушку, похитив её сумку, в которой находилось 5 тысяч рублей. Двое молодых людей три разбойных нападения. В первом случае напали на мужчину и отняли сумку. Обнаружив паспорт и ключи от квартиры, злоумышленники проникли к жилище и вынесли имущество на 11 тыс. рублей. Также на улице свершено нападение на двух женщин. Одну горожанку удалили по голове битой и забрали телефон и ювелирные украшения. Еще одной пермячку удали по голове камнем и отняли смартфон.

Суд назначил двум подросткам наказание в виде пяти лет лишения свободы, со штрафом одному — 20 тысяч рублей с отбыванием в исправительной колонии общего режима, другому — 30 тысяч рублей с отбыванием в воспитательной колонии. Один подросток отделался условным сроком, получив один год. Еще один молодой человек оштрафован на 15 тысяч рублей. Четверо несовершеннолетних приговорены к наказанию в виде обязательных работ сроком от 90 до 200 часов.