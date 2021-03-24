Москва, , 06:29 — REGNUM Арбитраж Москвы удовлетворил иск АО «Военторг-Москва» к департаменту городского имущества Москвы, соответчиком по которому проходило Минобороны России. За истцом были признаны права собственности на земельный участок площадью более 4 тыс. кв. м, расположенный в столице. Решение суда ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Заявление было подано в январе 2020 года. Истец требовал признать за ним права собственности на земельный участок площадью 5073 кв. м, расположенный на улице 3-я Хорошевская, д. 20, корп. 1, а также установить границы надела, признав отсутствующим права собственности Москвы на части трёх земельных участков.

Решением судьи права собственности на надел были установлены, но на площадь чуть более 4 тыс. кв.м. Также были установлены границы, но в удовлетворении исковых требований к Министерству обороны РФ было отказано. Вероятно, интересы министерства затрагивало третье требование — о признании отсутствующим прав. Вердикт суда в полном виде пока не обнародован.