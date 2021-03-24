Киев, , 06:23 — REGNUM Указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против ряда физических лиц и компаний, включая российские, подписал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 23 марта сообщила его пресс-служба.

Документ касается 81 организации и 26 физлиц. В число российских официальных лиц, попавших под ограничения Киева, вошли первый заместитель руководителя МВД РФ Александр Горовой, замглавы МВД России Игорь Зубов, члены Совета Федерации Александр Карлин, Александр Башкин, Людмила Нарусова, Олег Цепкин и Ирина Рукавишникова, а также заместитель Минтруда России Всеволод Вуколов и ряд других чиновников МВД РФ и миграционной службы страны.

Кроме того, указ Зеленского затронул и несколько российских средств массовой информации. Среди них: компании ВГТРК, «РЕН ТВ», «ТВ Центр», НТВ-ПЛЮС, «Звезда», «ТНТ-Телесеть», «Москва Медиа», РК Медиа, «Цифровое телевидение», «Национальная медиа группа», «Петербург», «Общественное телевидение России», «Наше Радио», «Россия сегодня», портал «РИА Новости Украина», сайты Россиясегодня. рф, Sputniknews.com, Ria.ru, Rsport.ria.ru, 1prime.ru, realty.ria.ru.

При этом президент Украины исключил из перечня лиц, числившихся в санкционном списке, братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, которых Россия ранее объявила в международный розыск по делу о хищении 87 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта власти Украины внесли российского в свой санационный список телеведущего и блогера Сергея Дружко.

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