Урумчи, Китай, , 06:21 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая восстановил 118 выдающихся антикварных предметов в рамках пяти реставрационных проектов, длившихся три года, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

По данным Музея Синьцзян-Уйгурского автономного района, в списке восстановленных предметов числятся в том числе коллекции различных музеев, а также найденные в Синьцзяне артефакты, включая текстиль, изделия из металла и цветные статуи. Возраст предметов варьируется от 4000 до более чем 100 лет.

Среди них имеется позолоченная бронзовая статуя Будды времен династии Цин (1644−1911) с головой, отделенной от тела. Статуя прошла ряд реставрационных работ, включая исправление формы, восстановление головы и покраску для будущей выставки.

Во главе с музеем были мобилизованы реставраторы со всего региона, для участия в восстановительных работах.