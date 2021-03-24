Новосибирск, , 06:17 — REGNUM Новосибирский суд признал 44-летнего жителя Сузунского района виновным в истязании несовершеннолетней дочери своей сожительницы (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Мужчину приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Установлено, что с февраля по август 2020 года мужчина по малозначительным поводам систематически бил 14-летнюю дочь своей сожительницы. После последнего случая девочка обо всем рассказала матери. Женщина обратилась с заявлением в полицию.