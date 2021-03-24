Чанчунь, Китай, , 06:15 — REGNUM Редкий каменный артефакт возрастом около 20 тыс. лет, был найден в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает 23 марта агентство Синьхуа.

Находка проливает свет на местные методы изготовления каменных орудий в эпоху палеолита. Артефакт представляет собой коническое лезвие длиной 53 см и весом 16,3 кг. Максимальный диаметр конуса достигает 16 см, заявил эксперт из провинциального института культурных реликвий и археологии Сюй Тин.

Артефакт сделан из обсидиана, широко известного как вулканическое стекло, и имеет 14 борозд, полученных в результате отслаивания искусственного камня. Впервые он был найден на строительной площадке в городе Хэлун, расположенном у восточного подножия гор Чанбайшань. Сейчас он является частью временной коллекции в городском музее.

«Каменное ядро имеет прекрасное исполнение и высокую ценность для понимания методов изготовления каменных орудий в районе гор Чанбайшань в период палеолита», — отметил научный сотрудник провинциального института культуры и истории Чжан Фуюй.