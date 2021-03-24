Гонконг, Китай, , 06:25 — REGNUM В Гонконге 24 марта приостановили вакцинацию против COVID-19 препаратом немецкой компании BioNTech из-за обнаруженных в одной из последних партий дефектов упаковки. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: скандалы с вакцинами и рост числа умерших — трансляция»

Центры вакцинации близлежащего Макао (Аомэнь) также приостановили использование данной вакцины по этой же причине. Официальных комментариев властей этих двух специальных административных района Китая по этому поводу пока не было.

Поставщиков вакцины BioNTech в эти регионы является компания Fosun Pharma (Шанхай).

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия вакцины от COVID-19 производства фармацевтической компании BioNTech прибыла из Германии в Гонконг 27 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконг прибыла первая партия вакцины от COVID-19 из Германии