Урумчи, Китай, , 06:11 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в уезде Байчэн в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая в 5:14 по Пекину 24 марта, сообщили в Китайском сейсмологическом центре CENC.

Очаг землетрясения находился по координатам 41,70 градуса северной широты и 81,11 градуса восточной долготы, глубина залегания очага составила 10 км.