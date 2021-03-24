Новосибирск, , 06:10 — REGNUM Новосибирское управление Следственного комитета России обратилось к жителям региона с просьбой быть бдительными из-за участившихся случаев телефонного мошенничества. В ведомстве просят о подобных фактах незамедлительно сообщать в правоохранительные органы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Так, с начала 2021 года в Следственный комитет России по «телефону доверия» поступило 11 сообщений, в которых заявители сообщили о мошеннических действиях неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками СК России. По их словам, звонки поступают с номера 8−800−100−12−60 (данный номер является «телефоном доверия» СК России), и лица, представляющиеся сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, вводят людей в заблуждение, — подчеркнули в СКР. — Так, собеседники в телефонном разговоре предлагают в целях выявления преступников перечислить деньги на указанный ими счёт. Лжеофицеры убеждают граждан в том, что как только они перечислят денежные средства, выявить мошенников станет проще, так как при снятии денежных средств со счетов их данные становятся видны сотрудникам правоохранительных органов. При этом телефонные мошенники после завершения «спецоперации» обещают вернуть гражданам их денежные средства».

В ведомстве отмечают, что лица, предлагающие перевести деньги на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СКР либо других органов власти Российской Федерации.