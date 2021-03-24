Красногорск, 24 марта, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Арбитраж Московской области отказал ООО «Домодедово Эрфилд» в удовлетворении иска к межрегиональному территориальному управлению воздушного транспорта центральных районов Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса РФ. Истец оспаривал решение ведомства о согласовании застройщику строительства жилых домов на приаэродромной территории. Решение суда может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Иск слушался с ноября 2016 года. Первоначально истцом выступало ООО «Международный Аэропорт «Домодедово», правопреемником которого в деле стало «Домодедово Эрфилд».

ООО оспаривало выдачу компании «Вертикаль» согласования на строительство жилых домов в районе деревни Горки Московской области. Документ был оформлен в августе 2016 года, и без него ООО не смогло бы начать застройку. Застраивать планировалось участок с кадастровым номером 50:21:0000000:964. На публичной кадастровой карте на сегодня он фигурирует как надел, предназначенный для иных видов жилой застройки — «многоквартирные секционные дома до 4 этажей (с земельными участками при квартирах или без участков)». Площадь надела — 10 826 кв. м, кадастровая стоимость — 39 705 437,6 рубля.

Истец в попытке оспорить согласование уточнял, что оно предоставлено в нарушение норм и закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», поскольку «авиационные шумы на данной территории превышает допустимый уровень шума, в данной зоне не допускается строительство жилых домов для проживания людей».

Застройщик в суде отметил, что дома уже построены и введены в эксплуатацию согласно разрешениям на ввод.