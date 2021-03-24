Аддис-Абеба, , 06:04 — REGNUM В Эфиопии общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 190 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава этой африканской страны.

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В частности, за 23 марта на эфиопской территории выявили еще 1692 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Эфиопии достигло 190 594. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 19 пациентов с COVID-19. Всего от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Эфиопии умерли 2693 человека.

В настоящее время в Эфиопии числится 38 309 активных случаев заболевания COVID-19. Из них 693 пациента находятся в критическом состоянии. Уже смогли выздороветь 149 590 человек.