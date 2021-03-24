Сеул, , 06:25 — REGNUM Комитет начальников штабов Южной Кореи 24 марта подтвердил, что Северная Корея 21 марта осуществила тестовый запуск двух крылатых ракет. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации агентства Reuters, южнокорейские военные заявили, что наблюдали за испытательным запуском северокорейских ракет в режиме реального времени.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северная Корея в конце минувшей недели провела тестовые запуски ракет малой дальности. По мнению газеты The Washington Post, проведённые Пхяньяном испытания представляют собой «первый прямой вызов со стороны лидера КНДР Ким Чен Ына президенту США Джо Байдену».

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