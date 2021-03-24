Боулдер, США, , 05:52 — REGNUM Судимость за нападение на одноклассника имел обвиняемый в убийстве десяти человек в ходе стрельбы в городе Боулдер (американский штат Колорадо) 21-летний Ахмад Алисса. Об этом 23 марта передает телеканал ABC News.

Его судили в 2018 году и приговорили к испытательному сроку, а также к общественным работам. Согласно материалам уголовного дела, подсудимый ударил потерпевшего по голове за то, что тот шутил над ним и давал ему «расистские прозвища».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта полиция Боулдера предъявила обвинения подозреваемому в убийстве десяти человек в одном из городском супермаркетов. В настоящее время обвиняемый находится в больнице из-за ранения.

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