Новосибирск, , 05:37 — REGNUM Уменьшению темпов прироста цен на услуги в сибирских регионах способствовало усиление конкуренции. При этом годовой прирост цен на услуги в Сибирском федеральном округе замедлился в феврале на 0,2 п.п. — до 2,7%. Об этом сообщает Сибирское управление Банка России.

Уточняется, что для стимулирования спроса санатории снижали стоимость своих услуг, расширяли предлагаемые пакеты, в том числе за счёт новых видов отдыха или лечения. В результате чего замедлился рост цен на санаторно-курортные услуги.

А усиление конкуренции среди мобильных операторов повлияло на замедление роста цен на услуги сотовой связи.