Новосибирск, , 05:31 — REGNUM Рост цен на непродовольственные товары в Сибирском федеральном округе произошёл из-за сокращения предложений и изменения регулирования на рынке топлива. При этом годовой прирост цен на непродовольственные товары в округев феврале увеличился по сравнению с январем на 0,8 п.п. — до 6%. Такие данные приводит Сибирское главное управление Банка России.

«Снижение предложения у автодилеров легковых автомобилей из-за простоя автозаводов во время пандемии до сих пор продолжает оказывать влияние на ускорение роста цен. Многие автосалоны отмечали, что запасы на складах существенно меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом спрос на автомобили по-прежнему высокий, — уточняет Банк России. — Снижение запасов древесно-стружечных плит из-за приостановки деятельности производителей в период пандемии привело к увеличению темпов прироста цен на такие плиты и мебель из них».

На динамику цен на мебель также влиял рост спроса на фоне снижения ипотечных ставок и действия льготной ипотеки с господдержкой.

Ускорение роста цен на топливо в большей степени связывают с повышением ставок акциза и пересмотром параметров механизма возвратного акциза.