Новосибирск, , 05:22 — REGNUM Снижение предложения отдельных продуктов в Сибирском федеральном округе ускорило рост цен на продовольственном рынке. Годовой прирост цен на продовольственные товарыв феврале 2021 года по сравнению с январём увеличился на 0,5 п.п. — до 6,8%. Об этом сообщило Сибирское главное управление Банка России.

«Уменьшение предложения продукции со стороны птицеводов, в том числе из-за вспышки птичьего гриппа, ускорило рост цен на яйца и курицу. Возросшая стоимость кормов и импортных компонентов (ветеринарные препараты, аминокислоты, т.п.) из-за произошедшего ранее ослабления рубля также продолжила обуславливать удорожание куриного мяса и яиц», — уточняет Банк России.

При этом отмечается, что восстановление импортных поставок томатов на фоне снятия Россельхознадзором запрета на их ввоз из ряда стран способствовало уменьшению темпа прироста цен на помидоры.

Кроме того, в сибирских регионах отмечалось увеличение поставок овощей и фруктов, что замедлило рост цен на яблоки, груши, апельсины, виноград, а также отразилось на снижении цен на огурцы в годовом выражении.