Новосибирск, , 05:17 — REGNUM В Сибирском федеральном округе в феврале ускорилась годовая инфляция. По сравнению с январём на 0,4 п.п. — до 5,5%. При этом она осталась ниже общероссийского показателя — 5,7%. Такие данные приводит Сибирское главное управление Банка России.

Уточняется, что динамика инфляции на территории Сибири складывалась в основном под влиянием федеральных проинфляционных факторов: расширения потребительского спроса, сохраняющегося давления со стороны издержек, временного ухудшения эпизоотической ситуации.

Отмечается, что снижение предложения отдельных продуктов ускорило рост цен на продовольственном рынке. Годовой прирост цен на продовольственные товарыувеличился по сравнению с январем на 0,5 п.п. — до 6,8% в феврале.

При этом сокращение предложения и изменение регулирования на рынке топлива ускорили рост цен на непродовольственные товары. Годовой прирост цен на непродовольственные товары в Сибирив феврале увеличился по сравнению с январем на 0,8 п.п. — до 6%.

А усиление конкуренции способствовало уменьшению темпов прироста цен на услуги. Годовой прирост цен на услуги в Сибирском федеральном округе замедлился в феврале на 0,2 п.п. — до 2,7%.