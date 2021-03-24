Иерусалим, , 05:16 — REGNUM Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС в Палестине, сообщает пресс-служба израильской армии.

«В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля вчера вечером, наши ВВС нанесли удар по заводу по производству ракет и военным целям ХАМАС», — заявили в ведомстве.

При этом израильские военные возложили на палестинское движение всю ответственность за террористическую деятельность.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Армия обороны Израиля заявила о запуске ракеты из сектора Газа по израильской территории. Сведений о пострадавших, погибших и разрушениях не поступало.

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