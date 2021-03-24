Шанхай, Китай, , 05:15 — REGNUM Осенне-зимняя Шанхайская неделя моды 2021 года стартует 6 апреля с целью оживления потребительского рынка, сообщила Шанхайская муниципальная комиссия по торговле, передает агентство Синьхуа.

Шанхай зафиксировал 48,6% рост розничных продаж за первые два месяца 2021 года в годовом исчислении, что выше средних темпов по стране за аналогичный период, сообщили в комиссии.

Данные показали, что более 60% брендов, участвующих в неделе моды, продемонстрировали заметный рост продаж в 2020 году, причем почти 40% открыли новые магазины.

На фоне строгих мер по профилактике эпидемий и борьбе с ними, в рамках мероприятия в будет запущено более 100 новых продуктов в сфере городской моды.

Также будут проведены онлайн-запуски продукции через недавно созданное мероприятие под названием Shanghai Fashion & Lifestyle Carnival, целью которого является продвижение отечественных брендов и дизайнеров.

Дебютировавшая в 2003 году Шанхайская неделя моды стала значимой модной витриной, торговой и биржевой площадкой Азии. Неделя целиком перешла в «цифру» после начала эпидемии COVID-19 в прошлом году.