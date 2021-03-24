Порт-о-Пренс, , 05:28 — REGNUM Сборная Белиза по футболу во время поездки в Гаити подверглась нападению вооружённой банды. Об этом 23 марта сообщает интернет-портал AIT Libr.

По его информации, автобус команды во время движения из аэропорта в гостиницу был остановлен группой с огнестрельным оружием. Спортсмены смогли продолжить движение только после вмешательства полиции. О пострадавших во время инцидента не сообщается.

Сборная Белиза по футболу прибыла в Гаити для проведения с местной сборной матча в рамках отборочного этапа чемпионата мира 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гаити при попытке побега заключённых из тюрьмы в предместьях Порт-о-Пренса погибли семеро человек и несколько получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Гаити при побеге из тюрьмы погибли семеро заключённых