Пекин, , 05:10 — REGNUM Ведущий китайский видеохостинг Kuaishou объявил о собственных стандартах защиты авторских прав на музыку, используемую в прямом эфире платформы, сообщает агентство Синьхуа.

Это первый случай, когда китайские онлайн-платформы создали стандарты урегулирования авторских прав на музыку, применяемые как к видео, так и к прямой трансляции.

Стандарт регулирования не требует от правообладателя предоставления исключительной лицензии Kuaishou и гарантирует упорядоченное распространение музыки на более широком рынке. Там не будет никакого потолка для суммы урегулирования авторских прав или каких-либо вычетов, кроме законного налогообложения, говорится в сообщении платформы.

В этом году Kuaishou откроет публичную платформу для всех правообладателей и исполнителей, чтобы облегчить их запросы об использовании данных их музыкального контента, а также быстро и точно регулировать вопросы по авторским правам.

Поскольку за последние годы в Китае появились новые бизнес-модели, включая короткие видеоролики и прямые трансляции, произошли огромные изменения в создании, распространении и потреблении цифровой музыки. Это требует более продвинутой защиты авторских прав в отрасли.

С июня 2021 года вступит в силу недавняя поправка Китая к закону об авторском праве, направленная на усиление защиты авторских прав в стране.