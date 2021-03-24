Кемерово, , 05:09 — REGNUM В действующей в Кемеровской области программе по восстановлению занятости населения выявлены нарушения требований к её структурному содержанию. Это следует из доклада Минтруда РФ, в котором представлен анализ комплексов мер, направленных на достижение в 2021 году на региональных рынках труда допандемических показателей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«В десяти регионах — Бурятии, Чувашии, Пермском крае, Белгородской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Курской, Орловской и Тамбовской областях — выявлены нарушения требований к структурному содержанию региональных программ», — говорится в официальном сообщении на сайте правительства России.

Этим регионам уже дано поручение внести изменения в программы, предусмотрев достижение необходимых показателей и проинформировать Минтруд до 29 марта.