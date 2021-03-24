Пекин, , 05:06 — REGNUM Пилотные испытания китайского цифрового юаня успешно продвигаются своим чередом, заявил исследователь при Народном банке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Во время саммита на Китайском форуме развития 2021 года глава Исследовательского института цифровой валюты Центрального банка Китая Му Чанчунь отверг опасения по поводу нарушения конфиденциальности пользователей цифровых юаней, заявив, что цифровая валюта имеет самый высокий уровень защиты конфиденциальности среди существующих платежных инструментов.

Китайский цифровой юань, хотя и все еще находится на экспериментальной стадии, будет охватывать все больше пользователей, переводя их быстро развивающуюся цифровую эру и делая повседневную жизнь проще, а цифровые платежи более безопасными, уверен он.

Цифровая валюта будет эмитироваться центральным банком страны и юридически поддерживаться правительством в качестве альтернативы бумажным деньгам.

Китай будет неуклонно продвигать исследования и разработки в области цифровых валют, а также активно участвовать в разработке международных правил и технических стандартов по безопасности данных цифровых валют, а также налогообложению в соответствии с планом 14-й Пятилетки и Долгосрочными целями до 2035 года.

«Использование наличных денег сократится по крайней мере на 40% в ближайшее десятилетие», — спрогнозировал председатель Национального института финансовых исследований Университета Цинхуа Чжу Мин, отметив, что цифровые валюты, поддерживаемые центральными банками, станут более распространенными во всем мире.

Так, другие страны, включая Канаду и Японию, уже готовятся к переходу на цифровые валюты.