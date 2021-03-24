Южно-Сахалинск, , 05:28 — REGNUM Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поддержал проект строительства в Углегорском районе острова ветроэлектростанции мощностью 67,2 МВт — самого крупного ветропарка на российском Дальнем Востоке. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба правительства региона.

«Ветропарк позволит обеспечить большую часть потребностей по электроснабжению основных производственных мощностей «Восточной горнорудной компании», в состав которой входят Солнцевский угольный разрез, угольный морской порт Шахтерск и магистральный конвейер. Энергообъект будет включать 16 ветротурбин на участках с высоким потенциалом ветра», — говорится в сообщении.

Предполагается, что запуск ветропарка на полную мощность поможет значительно снизить количество вредных выбросов в атмосферу. Улучшить экологическую ситуацию в регионе поможет и крытый магистральный конвейер протяжённостью 23 километра, который будет доставлять уголь из Солнцевского угольного разреза в порт Шахтерск «наиболее экологичным, признанным во всём мире способом».

Проект ветропарка планируется реализовать в 2023 году «с помощью частных инвестиций и федеральных субсидий».

«Этот объект станет частью всероссийского климатического эксперимента и ещё одним шагом к достижению углеродной нейтральности на островах», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, под Красноярском на базе предприятия ООО «ОКБ Микрон» началось строительство первого в регионе тепловетрогенерационного комплекса «ТеРУС».

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