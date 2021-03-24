Урумчи, Китай, , 04:49 — REGNUM Крупный сухопутный порт в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западне Китая, обработал в этом году более 10 млн исходящих посылок, что на 39 дней раньше, чем в прошлом году, сообщает агентство Синьхуа.

Перевал Алатау, по данным таможни, обработал посылок на сумму более $20 млн. В основном это посылки с игрушками, мебелью, одеждой и предметами первой необходимости. Трансграничные посылки сферы электронной коммерции направлялись такие страны, как Бельгия и Германия.

Перевозка посылок через Алатау поездом занимает меньше времени по сравнению с морской транспортировкой и стоит гораздо дешевле, чем авиаперевозка, поэтому считается оптимальным способом доставки.