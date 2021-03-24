Тегеран, , 07:49 — REGNUM 23 марта секретарь Штаба по правам человека судебной системы Ирана на странице в соцсети твиттер сообщил о серьезных упущениях в недавнем британском докладе по правам человека, утверждающем о нарушениях стандартов прав человека в Исламской Республике. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Али Бекери Кани опубликовал это заявление, утверждая, что «высказывания докладчика по правам человека столь же верны, как и сообщения об огромном голоде в Великобритании, возникновении британского переворота и портфеле, полном фунтов стерлингов, по сравнению с британской поддержкой существования и прав иранской нации».

«Везде, где есть имя Британии, на ум приходит широкое нарушение прав иранской нации, поскольку страна имеет длинный послужной список правонарушений, одним из самых болезненных примеров которого является подвергание иранцев голоду после Второй мировой войны. Британское правительство в то время покупало весь урожай иранской пшеницы, ячменя и других зерновых по очень низким ценам для своих вооруженных сил, зная, что это приведет к тому, что тысячи граждан иранской нации будут умирать от голода каждый день», — написал Бакери Кани.

В заявлении говорилось, что британское правительство в то время также серьезно нарушило права иранской нации на определение своей собственной судьбы, поскольку, вынашивая планы переворота, Лондон привел к власти режим, который был верен Великобритании, а не интересам иранской нации.