Тяньцзинь, Китай, , 04:44 — REGNUM В северном китайском портовом городе Тяньцзине с января по февраль наблюдался спад трансграничной электронной торговли из-за COVID-19, сообщает агентство Синьхуа.

По данным муниципальной комиссии по торговле, за первые два месяца этого года город обработал более 3,84 млн внешнеторговых заказов в рамках трансграничной электронной торговли.

Тяньцзинь получил за этот период более 3,83 млн импортных заказов, что на 9,25% меньше, чем в прошлом году. Объем продаж достиг 631 млн юаней (около $97 млн), снизившись на 6,52%, сообщили в комиссии.

Тяньцзинь обеспечил 11,2 тыс. экспортных заказов за этот период, а объем продаж достиг 654,2 тыс. юаней.

Комиссия пообещала принять дополнительные меры по упрощению процедур торговли и диверсифицировать модели таможенного оформления для дальнейшего развития трансграничной электронной коммерции.