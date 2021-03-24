Тегеран, , 07:51 — REGNUM 23 марта министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф на странице в соцсети твиттер поздравил жителей и правительство Пакистана с годовщиной Исламской Республики. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Да здравствует ирано-пакистанская многовековая дружба», — написал он в своем послании. Зариф подчеркнул: «Шестьдесят пять лет назад в этот день Пакистан был назван первой Исламской Республикой в мире».

»Мы гордимся тем, что Пакистан входит в число наших близких и братских соседей, а также стремимся к расширению отношений между двумя правительствами и народами», — заключил он.

Ежегодно отмечаемый День независимости (известный в Пакистане как День свободы) является национальным праздником страны. Он посвящен событию, когда Пакистан обрел независимость и был объявлен суверенным государством после окончания британского владычества в 1947 году.

Пакистан возник в результате движения, целью которого было создание независимого мусульманского государства в северо-западных районах британской Индии путем раздела.