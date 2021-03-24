Тегеран, , 07:52 — REGNUM 23 марта султан Омана в письменном послании президенту Ирана Хасану Рухани и иранскому народу по случаю Нового года (Навруза) поздравил их с данным торжественным событием. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Газета Tymes Oman Daily цитирует поздравительные слова султана Хайтама бин Тарика: «Настоящим я от всего сердца желаю иранскому правительству и нации полного здоровья, благополучия и постоянного прогресса. Надеюсь, что в новом году народы обеих стран станут свидетелями дальнейшего расширения двусторонних отношений в областях, представляющих взаимный интерес».

Султан бен Тарик также ранее в послании президенту Рухани назвал Иран «дружественной страной с теплокровной нацией» и от всего сердца поздравил с 42-й годовщиной славной победы Исламской революции.

Как сообщает агентство Mehr, Иран и Оман имеют прекрасные всесторонние дружественные отношения и поддерживают друг друга на всех международных площадках.