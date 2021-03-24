Тегеран, , 08:36 — REGNUM По итогам реализации соглашения между Исламской Республикой Иран (ИРИ) и Турцией об обмене осужденными на границе Базарган стороны обменялись 21 заключённым. Об этом, как передает иранское агентство IRNA, заявил 23 марта официальный представитель министерства юстиции Ирана.

Советник заместителя министра юстиции Камаль Абдоллахи сделал такое заявление, отметив, что в рамках данного обмена 15 иранских осужденных, находившихся в турецких тюрьмах, вернулись на родину по согласованию с министерством юстиции и судебной системы, а также министерством иностранных дел страны.

Заявив, что шесть осужденных граждан Турции были экстрадированы для дальнейшего отбывания срока, он подчеркнул, что основной причиной ареста данных лиц являлся незаконный оборот наркотиков.

За последние три года обе стороны обменялись девятью заключенными. Сообщается, что осуждённые лица проведут остаток своего срока в тюрьмах родных государств.