Тегеран, , 08:25 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирана готово поддержать любой мирный план по разрешению ситуации в Йемене. Об этом сообщило 23 марта иранское агентство IRNA со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства.

Заявление было сделано по случаю седьмой годовщины вторжения в Йемен сил Саудовской Аравии и стран саудовской коалиции. В послании отмечается, что Иран выступает за прекращение оккупации и снятие экономической блокады страны, инициирование политического диалога и предоставление йеменскому народу возможности самому определять свое будущее.

«Около 24 миллионов человек в Йемене пали жертвами за последние шесть лет осады и военного вторжения. Десятки людей ежедневно умирают от бомбардировок или голода, болезней, отсутствия лекарств и электричества», — говорится в заявлении.

МИД Ирана выразил сожаление, что вторжение в Йемен не прекратилось ни на мгновение, несмотря на вспышку коронавирусной инфекции.