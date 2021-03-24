Тегеран, , 08:16 — REGNUM Пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила 23 марта, что за последние сутки 74 пациента скончались от COVID-19, в результате чего общее число погибших достигло 61 951 человека. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«За последние 24 часа было обнаружено около 7290 новых случаев заражения, при этом 749 человек были госпитализированы», — сказала Лари. Она также отметила, что с учётом 74 новых жертв их общее число по стране возросло до 61 951.

Лари подчеркнула, что 1 555 766 пациентов из общего числа 1 815 712 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц. По словам пресс-секретаря, еще 3865 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

С момента вспышки пандемии коронавирусной инфекцией заразились почти 121 миллион человек по всему миру, из них свыше 2 700 000 скончались.