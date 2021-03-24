Тегеран, , 08:22 — REGNUM 23 марта министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами заявил, что Великобритания должна предпринять практические шаги для погашения своего долга перед Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хатами сделал это заявление в ответ на недавние комментарии своего британского коллеги Бена Уоллеса, который подчеркнул необходимость выплатить задолженность иранскому правительству.

Иранский министр заявил, что между позицией британских официальных лиц и их практической решимостью всегда существовала дистанция. Ссылаясь на судебные решения и договорные обязательства, Хатами отметил, что ограничения, вытекающие из санкций, не являются основной причиной неуплаты своего долга Великобританией.

Он также подчеркнул, что страна добивается, чтобы британское правительство решило этот вопрос с помощью механизмов, ранее обсуждавшихся обеими сторонами.

Дочерняя компания британского министерства обороны International Military Services (IMS) подписала контракты в 1971 году на продажу Ирану более 1750 танков и бронетехники Chieftain.

Сделка отменилась после свержения шаха в ходе Исламской революции 1979 года несмотря на то, что Иран уже заплатил за танки, в связи с чем страна потребовала вернуть свои средства.