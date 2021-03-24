Тегеран, , 08:18 — REGNUM 23 марта президент Ирана Хасан Рухани в отдельных посланиях поздравил главу Пакистана Арифа Альви и премьер-министра Имрана Хана с Национальным днем страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В своих поздравительных посланиях иранский президент выразил надежду, что взаимные усилия официальных лиц обеих стран будут впредь способствовать существенному развитию двусторонних отношений во всех сферах.

Рухани пожелал президенту и премьер-министру Пакистана крепкого здоровья и успехов, а пакистанскому народу — процветания. В своём послании премьер-министру иранский президент сообщил, что молится за немедленное его выздоровление. Он также выразил готовность Ирана поделиться опытом с Пакистаном по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Говоря о пандемии и проблемах, которые она вызвала у людей во всем мире, президент выразил надежду, что эта угроза будет устранена из повестки дня международного сообщества как можно скорее.

Сообщается, что премьер-министр Пакистана заразился коронавирусом спустя два дня после вакцинации.