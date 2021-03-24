Тегеран, , 08:34 — REGNUM 22 марта посол Ирана в Нью-Дели в интервью индийским СМИ заявил, что Иран и Индия плодотворно сотрудничают друг с другом, осуществляя обмен знаниями и опытом в деле производства качественных вакцин. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 марта.

В беседе с корреспондентом индийского информационного агентства ANI Али Чегени отметил, что Индия имеет высокую репутацию за помощь другим странам в трудные времена, при этом подчеркнув:

«Мы получили несколько партий индийских вакцин против коронавирусной инфекции, и, кроме Ирана, многие другие страны также высоко оценили гуманитарный вклад Нью-Дели в вопросе борьбы с COVID-19».

»Иран тоже произвел свои собственные вакцины. В данном направлении мы делимся полученными знаниями и опытом с Индией», — сообщил Чегени.

Обратив внимание на празднование Нового года в стране, иранский посол отметил, что Иран и Индия также имеют прекрасные культурные отношения и географически находятся в одном цивилизационном пространстве.