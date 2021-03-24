Тегеран, , 08:15 — REGNUM 22 марта министр обороны Великобритании заявил, что страна должна в кратчайшие сроки погасить свою задолженность перед Ираном. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 23 марта.

Бен Уоллес отметил, что данная мера является надлежащим решением до сих пор не решённого вопроса. Говоря об этом, он подчеркнул: «Мы соблюдаем закон и уважаем верховенство права … мы должны погасить этот долг и должны найти способы вернуть все средства Ирану».

Дочерняя компания британского министерства обороны International Military Services (IMS) подписала контракты в 1971 году на продажу Ирану более 1750 танков и бронетехники Chieftain.

Сделка отменилась после свержения шаха в ходе Исламской революции 1979 года несмотря на то, что Иран уже заплатил за танки, в связи с чем страна потребовала свои денежные средства обратно. В связи с этим в 2008 году Международный арбитраж постановил, что Великобритания имеет непогашенную задолженность перед Исламской Республикой.

В сентябре 2020 года министерство обороны Ирана призвало Великобританию принять немедленные меры по выплате 40-летнего долга, заявив, что вопрос погашения задолженности британским правительством не имеет никакого отношения к вопросу об освобождении заключенных.