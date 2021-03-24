Сеул, , 04:36 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 428 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 411 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в республику из-за границы. При этом вновь на территории Южной Корее за сутки выявили более 400 инфицированных после кратковременного снижения заболеваемости 22 марта. До этого в течение шести дней подряд в республике выявляли более 400 зараженных ежесуточно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 99 846. Также за минувшие сутки в стране скончались еще три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1707 человек.