Вашингтон, , 04:21 — REGNUM Новая администрация президента США Джо Байдена считает, что успех диалога с КНДР зависит от сдерживания Пхеньяна, заявил представитель Белого дома в ходе брифинга для журналистов.

«Мы считаем, что надежда дипломатии в действительности опирается на реальность, заключающуюся в сдерживании и наших силах и средствах передового развертывания», — заявил он.

Также представитель администрации США заявил, что попытки наладить диалог с Северной Кореей и прекратить учения на Корейском полуострове якобы не принесли желаемого результата. Он отметил, что в ближайшее время Вашингтон разработает новую стратегию по отношению к Пхеньяну.

Напомним, власти КНДР неоднократно заявляли об отсутствии позитивных шагов со стороны США для налаживания диалога по денуклеаризации Корейского полуострова. При этом в Пхеньяне отмечали, что Северная Корея пошла на ряд уступок, однако Вашингтон отказался сменить враждебную риторику.