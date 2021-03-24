Красноярск, , 04:09 — REGNUM В среду, 24 марта, в Красноярске будет переменная облачность, временами небольшой мокрый снег, дождь, гололедица, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 07:40 на Театральной площади было — 5 °C.

Ночью со 24 на 25 марта ожидается до −2… −0 °C, облачно с прояснениями, временами небольшой снег.

Скорость ветра южной четверти 2−7 м/с, на порывах до 13 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В четверг, 25 марта, в Красноярске до +1… +4 °C днём и −5… −1 °C ночью, облачно, временами небольшой кратковременный дождь, ночью — снег.

В пятницу, 26 марта, в Красноярске ожидается до 0… +3 °C днём. Ночью — до −3… −0 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 24 марта на юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра до 17−22 м/с, метель. В южных районах Красноярского края порывы юго-западного ветра до 15−18 м/с, на дорогах центральных и южных районов гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году лето в России ожидается в большинстве регионов тёплое, а на юге страны оно может быть засушливым.

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