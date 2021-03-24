Владивосток, 24 марта, 2021, 03:45 — ИА Регнум. С «Находкинского судоремонтного завода» пытаются взыскать более 25 млн рублей, большая часть из которых фигурирует как неосновательное обогащение. Претензии кредитора из Москвы арбитраж Приморского края рассмотрит 26 апреля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Иск ООО «СН-ГЭС Комплектация» был подан 17 марта 2021 года. Дело принял к производству судья Саломай.

В споре речь идёт о взыскании 21 350 535 рублей 90 копеек неосновательного обогащения, 3 765 268 рублей 24 копеек процентов «за пользование чужими денежными средствами за период с 22.05.2018 по 03.03.2021 года» и взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму задолженности, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, начиная с 4 марта 2021 года по день фактической оплаты. Детали дела пока неизвестны.

Напомним, судоремонтный завод работает в регионе с 1951 года.