Триполи, , 03:47 — REGNUM В Средиземном море в результате пожара на судне с нелегальными мигрантами, направлявшимися в Европу из Ливии, погибли более 60 человек. Об этом 23 марта сообщает телеканал Al-Arabiya.

По его данным, на перевозившем из Ливии в Европу деревянном судне находились более 100 человек. 18 марта, когда судно ещё находилось вблизи побережья Ливии, на нём загорелся двигатель, после чего огонь быстро распространился на всё судно. Спасаясь от пожара люди, большинство из которых не умели плавать, прыгали в воду.

Судно Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee в течение нескольких дней проводило операцию по спасению выживших и поиску погибших. Всего на его борт было поднято 45 спасённых.

Напомним, что по итогам 2020 года было зафиксировано увеличение количества судов с мигрантами в центральной части Средиземного моря, где пролегает самый смертоносный миграционный маршрут для людей, пытающихся незаконно перебраться в Европу. По данным Международной организации по миграции, в 2020 году в Средиземном море погибли более 1200 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, суда с мигрантами потерпели крушение, пытаясь добраться до итальянского острова Лампедуза.

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