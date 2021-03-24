Брюссель, , 03:34 — REGNUM В условиях противодействия Североатлантического альянса (НАТО) «российской угрозе» власти Великобритании будут всецело содействовать деятельности военно-политического блока. Об этом говорится в распространённом 23 марта заявлении британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

Он принимает участие в двухдневной встрече глав МИД стран — членов НАТО, которая проходит в Брюсселе.

«Соединенное Королевство, будучи державой в области обороны и дипломатии, полностью поддерживает НАТО в качестве надежного военного сдерживающего фактора от угрозы со стороны России», — отмечается в коммюнике.

Рааб утверждает также, что НАТО в настоящее время выступает как «сильный, единый, политический оплот против дестабилизирующей деятельности Москвы».

В свою очередь, в пресс-службе министерства иностранных дел Великобритании сообщили, что 24 марта глава ведомства обратится с призывом к НАТО «сделать так, чтобы Россия ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности».

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Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко комментировал подобные выпады и обвинения в адрес России. По его словам, именно НАТО деформировало систему безопасности в Европе и продолжает это делать безосновательными утверждениями.

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