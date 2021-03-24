Москва, 24 марта, 2021, 03:30 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы вынес решение по вопросу, рассмотренному после спора Минобороны России и ОАО «Российские железные дороги». Речь шла о претензиях к сотруднику министерства, которому вменялось неуважение к суду, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

В основе дела лежал иск Минобороны России к ОАО «РЖД», с которого требовали взыскания ущерба, причиненного при перевозке груза по госконтракту от мая 2017 года. Сумма составляла более 30,2 млн рублей. Уточнялось, что в сентябре 2017 года из-за принудительной остановки поезда из-за срабатывания автотормозов, произошёл сход вагонов с головы состава поезда и «произошло смещение и опрокидывание закреплённой на платформах военной техники». Вины «РЖД» суд в рамках дела не установил и в удовлетворении иска отказал.

В ходе этого дела судья назначила заседание, в рамках которого был рассмотрен вопрос о наложении судебного штрафа на сотрудника Минобороны РФ. Ему вменяли неуважение к суду.

В итоге эксперта решили не штрафовать, «учитывая отсутствие умысла должностного лица на умаление авторитета судебной власти Российской Федерации».